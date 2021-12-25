Хоккейный "Спартак" обыграл "Сочи" и поднялся на 7-е место в Западной конференции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) на выезде победил "Сочи" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (13 мин), Илья Баранов (26) и Иван Дроздов (29). За "ХК Сочи" отличились Мартин Бакош (48) и Амир Гараев (48).

Таким образом, "Спартак" набрал 49 очков и в таблице Западной конференции КХЛ поднялся с восьмого на седьмое место. "ХК Сочи" находится на 10-й строчке с 39 баллами.

Ранее в субботу "Салават Юлаев" на своем льду в Уфе одолел "Автомобилист" - 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).

"Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).