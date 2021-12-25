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"Динамо" обыграло "Торпедо" в КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" со счетом 6:3 (2:1, 3:2, 1:0) обыграло нижегородское "Торпедо" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дважды отличился капитан команды Вадим Шипачев. Он забил третий и последний голы (23, 60 мин).

Таким образом, Шипачев набрал 801 очко по системе "гол + пас". Всего на счету 34-летнего нападающего 259 голов и 542 результативных передачи. Это второй показатель в истории КХЛ. Лидирует завершивший карьеру Сергей Мозякин - 928 (419+509).

В Западной конференции КХЛ "Динамо" идет на втором месте 59 очками, уступая одно очко лидеру СКА. "Торпедо" борется за попадание в зону плей-офф. Нижегородцы занимают девятое место, имея в активе 46 баллов.

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