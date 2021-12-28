Молодежная сборная России по хоккею победила Швейцарию на чемпионате мира

Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России одержали победу над сверстниками из команды Швейцарии в матче чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи в канадском Ред-Дире – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу россиян.

В составе сборной России голы провели Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18), Матвей Мичков (52). В составе швейцарцев отличились Аттилио Биаска (19) и Дарио Алленшпах (59).

GOAL:🚨 Guess who?



Matvei Michkov finishes it off for his third of the tournament to give @russiahockey a 4-1 lead!#WorldJuniors #RUSSUI pic.twitter.com/2svqAA8FKA — IIHF (@IIHFHockey) December 27, 2021

Россияне первыми среди участников группы В провели два матча. Подопечные Сергея Зубова набрали 3 очка, столько же баллов имеют победившая их Швеция, а также сборная США. Помимо шведов и американцев, по одному матчу сыграли пока не набравшие очков Словакия и Швейцария.

Позднее в ночь на среду (начало – 5:30 мск) в группе В сыграют Швеция и Словакия.

Россиянам на групповом этапе осталось провести два матча: 30 декабря со Словакией (0:30), 1 января - с США (5:30).

Что касается группы А, турнирное положение здесь в настоящий момент выглядит следующим образом: 1.Финляндия (6 очков), 2.Канада (3), 3.Германия (0), 4.Чехия (0), 5.Австрия (0). Сборная Финляндии сыграла два матча, остальные команды – по одному.

В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

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