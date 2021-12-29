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Два сахалинских лыжных марафона включили в календарь международной федерации Worldloppet

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Два сахалинских лыжных марафона вошли в календарь марафонов крупнейшей международной федерации Worldloppet, сообщает пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.

"Международный Сахалинский лыжный марафон, посвящённый памяти Игоря Фархутдинова (бывший губернатор Сахалинской области, погибший в 2003 году в авиакатастрофе на Камчатке - ИФ), и "Троицкий лыжный марафон" соответствуют всем требованиям для включения календарь крупнейшей марафонской серии Worldloppet", - говорится в сообщении.

Оба марафона ежегодно проходят на юге Сахалина и являются самыми крупными в регионе, ориентированными как на любителей, так и на профессионалов. В этих марафонах участвуют и местные жители, и лыжники из других регионов страны.

"Переход на уровень Worldloppet - это новая высота для туристической отрасли Сахалина и, безусловно, это будет способствовать продвижению нашего региона на территории России и международном пространстве", - цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Артема Лазарева.

Министр добавил, что туристы теперь смогут "посмотреть на путешествие в наш регион под углом своих спортивных увлечений".

Worldloppet - это самая популярная и престижная серия лыжных марафонов, включающая в себя старты по всему миру. В ней могут принимать участие и профессионалы, и любители. В международную федерацию включаются лыжные марафоны с историей, традициями, проводимые каждый год на одном и том же месте.

В настоящее время Worldloppet объединяет марафоны по всему миру: в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Австралии.

Лыжные гонки Worldloppet

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