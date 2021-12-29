Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о подписании соглашения с полузащитником московского "Спартака" Александром Ломовицким.

Контракт, как сообщает пресс-служба "Рубина", будет действовать 4,5 года.

23-летний футболист является воспитанником "Спартака", за основной состав которого провел 46 матчей, в том числе 12 - в еврокубках. Также выступал за тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки" на правах аренды. Играл за юношеские сборные России разных возрастов, летом 2021 года принял участие на молодежном чемпионате Европы.

В свою очередь, "Спартак" пожелал удачи Ломовицкому в новом клубе.

"Мы благодарим Александра за годы, проведенные в родном клубе, и желаем ему удачи!" - говорится в сообщении.