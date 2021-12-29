Неделя звезд КХЛ перенесена на 2023 год

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига решила не проводить в этом году Неделю звезд хоккея, которая планировалась с 8 по 16 января в Челябинске, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг", - говорится в сообщении.

"Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить её проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине", - отмечается там же.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и принято решение о переносе Недели звёзд хоккея 2022 на 2023 год.