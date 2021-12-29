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Игравший против Пеле советский футболист Завидонов умер на 88-м году жизни

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Зенита" и олимпийской сборной СССР Станислав Завидонов скончался в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Футбольный клуб "Зенит" приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова", - говорится в сообщении.

Завидонов защищал цвета "Зенита" в период с 1957 по 1966 годы. В чемпионатах СССР на его счету 31 гол.

Он регулярно привлекался в олимпийскую сборную СССР, в одном из матчей в ее составе опекал бразильца Пеле.

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