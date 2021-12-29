Четырехкратный чемпион СССР в составе ХК "Спартак" Фоменков умер в возрасте 83 лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Советский хоккеист Валерий Фоменков скончался на 84-м году, сообщает пресс-служба московского "Спартака", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"Перед матчем "Спартака" и "Локомотива" пришла печальная новость. В возрасте 83 лет, после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Фоменкова – легендарного нападающего "Спартака", игравшего за красно-белых с 1960 по 1970 годы", - говорится в сообщении.

Фоменков был единственным четырехкратным чемпионом страны в составе "Спартака" – трижды как игрок (1962, 1967, 1969) и один раз в качестве тренера команды (1976).

Заслуженный мастер спорта, Фоменков также выиграл с командой три серебра (1965, 1966, 1968) и две бронзы (1963, 1964). В общей сложности в чемпионатах страны он провел 480 матчей, забросив 141 шайбу.