Четыре футболиста "Реала" и три игрока "Барселоны" заразились коронавирусом
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По несколько положительных тестов на COVID-19 выявлено в мадридском футбольном клубе "Реал" и каталонской "Барселоне".
В сообщении на сайте "Реала" говорится, что коронавирусом заразились вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, нападающий Винисиус Жуниор.
В "Барселоне", согласно информации на сайте клуба положительные тесты оказались у защитника Самюэля Умтити, полузащитника Гави, форварда Усмана Дембеле.