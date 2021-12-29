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Четыре футболиста "Реала" и три игрока "Барселоны" заразились коронавирусом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По несколько положительных тестов на COVID-19 выявлено в мадридском футбольном клубе "Реал" и каталонской "Барселоне".

В сообщении на сайте "Реала" говорится, что коронавирусом заразились вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, нападающий Винисиус Жуниор.

В "Барселоне", согласно информации на сайте клуба положительные тесты оказались у защитника Самюэля Умтити, полузащитника Гави, форварда Усмана Дембеле.

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