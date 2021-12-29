Путин и Лукашенко после переговоров вышли на лед сыграть в хоккей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении переговоров в Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей.

Они участвуют в товарищеском матче, который проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Путин традиционно играет под номером 11, Лукашенко - под номером один.

Лидеры двух государств играют в одной команде - за белых против красных. Путин открыл счет на 3-й минуте матча, затем Лукашенко забил вторую шайбу в ворота соперника.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступают звезды советского и российского хоккея, среди них - депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Путин и Лукашенко уже не раз играли вместе в хоккей. В прошлом году в Сочи они даже для этого сделали перерыв в переговорах. Путин также выходил на лед под номером 11, Лукашенко - под номером один. Лидеры играли в одной команде. В матче участвовали сотрудники спецслужб двух стран. В ходе игры Путин забросил три шайбы. Матч закончился со счетом 13:4 в пользу команды, за которую играли президенты РФ и Белоруссии.

Президент РФ периодически приглашает своих зарубежных коллег сыграть с ним в хоккей, президента союзной Белоруссии - чаще других.

Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

В 2018 году Путин позвал Лукашенко на хоккей после переговоров в Кремле. Тогда президент Белоруссии не смог составить компанию Путину на катке Красной площади, поскольку его ждали дома неотложные дела. Но президенты договорились сыграть в хоккей и вместе покататься на лыжах в Сочи, что и сделали.

Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.