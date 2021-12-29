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Путин и Лукашенко после переговоров вышли на лед сыграть в хоккей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении переговоров в Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей.

Они участвуют в товарищеском матче, который проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Путин традиционно играет под номером 11, Лукашенко - под номером один.

Лидеры двух государств играют в одной команде - за белых против красных. Путин открыл счет на 3-й минуте матча, затем Лукашенко забил вторую шайбу в ворота соперника.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступают звезды советского и российского хоккея, среди них - депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

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Путин и Лукашенко уже не раз играли вместе в хоккей. В прошлом году в Сочи они даже для этого сделали перерыв в переговорах. Путин также выходил на лед под номером 11, Лукашенко - под номером один. Лидеры играли в одной команде. В матче участвовали сотрудники спецслужб двух стран. В ходе игры Путин забросил три шайбы. Матч закончился со счетом 13:4 в пользу команды, за которую играли президенты РФ и Белоруссии.

Президент РФ периодически приглашает своих зарубежных коллег сыграть с ним в хоккей, президента союзной Белоруссии - чаще других.

Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

В 2018 году Путин позвал Лукашенко на хоккей после переговоров в Кремле. Тогда президент Белоруссии не смог составить компанию Путину на катке Красной площади, поскольку его ждали дома неотложные дела. Но президенты договорились сыграть в хоккей и вместе покататься на лыжах в Сочи, что и сделали.

Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

хоккей Владимир Путин Александр Лукашенко

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