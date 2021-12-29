Тульский "Арсенал" выкупил у "Рубина" трансфер игрока молодежной сборной России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" заключил долгосрочный контракт с защитником Данилом Степановым, сообщила в среду пресс-служба клуба.

"Данил успешно выступает за туляков на условиях аренды (права на футболиста принадлежат казанскому "Рубину"). У "оружейников" было приоритетное право на выкуп трансфера Степанова, чем наш клуб и воспользовался", - говорится в сообщении.

В текущем чемпионате России 21-летний защитник провел 16 матчей, сделал четыре голевые передачи и забил один гол.

Степанов входит в состав молодежной сборной России, провел 12 матчей.

На трансферном рынке стоимость игрока на конец 2021 года составляет 2 млн евро.