Экс-футболиста сборной Белоруссии осудили за попытку организации договорного матча

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Минске вынесли приговор экс-футболисту за попытку организации договорного матча.

"Судом Советского района г. Минска постановлен приговор по уголовному делу о покушении на предоставление денег в качестве вознаграждения спортсмену за оказание влияния на результаты соревнования, совершенном повторно", - сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии в среду.

По материалам следствия, обвиняемый, в прошлом профессиональный футболист, летом этого года предложил игроку футбольного клуба "Нафтан" вознаграждение в сумме не менее $5 тыс. за оказание влияния на результат матча с его участием в рамках чемпионата Белоруссии по футболу среди команд первой лиги. Речь шла о матче между "Нафтаном" и гомельским "Локомотивом", который состоялся 29 августа.

Фигурант не смог реализовать свой преступный умысел, поскольку его противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, отметили в Верховном суде. В судебном заседании фигурант свою вину в инкриминируемом ему деянии признал.

Приговором суда он признан виновным в покушении на предоставление денег в качестве вознаграждения спортсмену за оказание влияния на результаты соревнования, совершенном повторно. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

К наказанию присоединена неотбытая часть наказания, назначенного 13 июля 2020 года. Таким образом, окончательно к отбытию обвиняемому определено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Ранее в СК сообщали, что обвиняемый в свое время выступал за национальную сборную Белоруссии по футболу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По информации СК, в ходе следствия выявлен ряд нарушений, допущенных действующими спортсменами белорусских футбольных клубов. К двум спортсменам применены меры реагирования. К одному из них применена дисциплинарная мера наказания в виде дисквалификации на один год и штрафа в размере 100 базовых величин (Br2,9 тыс.), второй признан лицом, нежелательным для целей деятельности Белорусской федерации футбола, в связи с тем, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности за участие в договорном матче.