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Умер шестикратный победитель "Дакара" Карел Лопрайс

Умер шестикратный победитель "Дакара" Карел Лопрайс
Фото: CTK/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший чешский гонщик Карел Лопрайс скончался на 73-м году жизни, сообщается на странице его племянника, Алеша Лопрайса, в фейсбуке.

"В ночь на сегодня ушел из жизни один из величайших личностей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет", - говорится в сообщении.

Карел Лопрайс принял участие в 19 ралли-рейдах "Дакар" в классе грузовиков, выступая за команду Tatra. В том числе он выиграл "Дакар" шесть раз, что сделало чеха одним из самых титулованных участников марафона.

Последнее его участие на "Дакаре" датируется 2006 годом.

Между тем, руководство российской команды "КАМАЗ-Мастер", самой титулованной в истории "Дакара", выражает соболезнования в связи с кончиной Лопрайса.

"Карел Лопрайс – легендарная личность, олицетворение ралли-рейдов, символ "Дакара". Я вспоминаю его не только как бескомпромиссного и сильного соперника, но и как яркого, позитивного и доброго человека. За пределами трассы Карел всегда улыбался, с ним было приятно общаться", - приводит пресс-служба "КАМАЗ-Мастер" слова руководителя команды, семикратного победителя "Дакара" Владимира Чагина.

"Его уход – очень грустная новость для всей ралли-рейдовой семьи. Наша команда выражает соболезнования родным и близким Карела, мы скорбим вместе с вами", - сказал Чагин.

Похороны спортсмена запланированы на 22 января.

автоспорт Дакар

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