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Депортированный из России боец ММА стал фигурантом уголовного дела в Таджикистане

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Районная прокуратура в столице Таджикистана Душанбе возбудила уголовное дело в отношении депортированного из России таджикского бойца смешанных единоборств ММА Чоршанбе Чоршанбиева, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры.

"В отношении Чоршанбиева прокуратурой района Шохмансур города Душанбе возбуждено уголовное дело по статьям 189 (возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды) и 307 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) Уголовного кодекса Таджикистана, вышеназванный гражданин задержан. Предварительное расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-центра, опубликованного на сайте информационного агентства "Ховар".

Новостной сайт Pamir Daily News сообщил, что депортированный из России спортсмен в ночь на 30 декабря был доставлен в Душанбе. "По словам источников, в аэропорту бойца встретили сотрудники ГКНБ Таджикистана. Близким Чоршанбиева сказали, что с ним проведут профилактическую беседу, после чего освободят", - говорилось в сообщении.

Что сделал Чоршанбиев

В сообщении прокуратуры говорится, что 30 декабря по решению Останкинского районного суда Москвы на Чоршанбиева был наложен денежный штраф на крупную сумму за административные правонарушения и грубое нарушение правил пребывания, создание опасности жизни и здоровья граждан, он был выдворен с территории РФ.

Между тем прокуратура проинформировала, что в мае 2014 года отдел МВД в городе Хорог в отношении Чоршанбиева возбудил уголовное дело по обвинению в хищении личного имущества местного жителя. В ноябре 2014 года в отношении него был применен закон об амнистии.

"Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации... В качестве блогера он регулярно использовал провокационные выступления в социальных сетях, особенно на своей личной странице "chchorshanbiev_pm", занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам", - говорится в сообщении прокуратуры.

ММА смешанные единоборства

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