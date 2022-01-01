Умер трехкратный призер ОИ по волейболу Вадим Хамутцких

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Советский и российский волейболист Вадим Хамутцких скончался в возрасте 52 лет, сообщает пресс-служба клуба "Белогорье", за который он выступал и позднее тренировал эту команду.

"31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека – Вадима Анатольевича Хамутцких.

"Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола", - подчеркнули в "Белогорье", выразив соболезнования родным и близким Хамутцких.

Информация о церемонии прощания с прославленным игроком появится позже.

Хамутцких является серебряным и дважды бронзовым призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира. В составе "Белогорья" дважды выиграл Лигу чемпионов, неоднократно – чемпионат России.