Наставник молодежной сборной России прокомментировал инцидент с недопуском команды на рейс

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил о том, что сцену со снятием игроков российской и чешской команд с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", - приводит слова Зубова "Матч ТВ".

Тренер опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке.

"Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", - сказал Зубов.

Ранее в субботу журналист SVT Мари Леманн написала в твиттере, что игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с авиарейса за нарушение правил поведения. Поводом для этого решения, по ее словам, стало употребление игроками обеих сборных алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

Команды вылетали из Канады после решения Международной федерации хоккея отменить оставшуюся часть молодежного ЧМ из-за коронавируса.