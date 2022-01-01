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У четырёх игроков "Баварии" обнаружен ковид

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - У четырех игроков и помощника тренера ФК "Бавария" выявлен положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба в субботу.

На изоляции сейчас находятся вратарь Мануэль Нойер, нападающий Кингсли Коман, полузащитник Корантен Толиссо, защитник Омар Ричардс и член тренерского штаба Дино Томпмёллер.

Отмечается, что они пропустят первую тренировку клуба в 2022 году, которая запланирована на 3 января.

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