У четырёх игроков "Баварии" обнаружен ковид
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - У четырех игроков и помощника тренера ФК "Бавария" выявлен положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба в субботу.
На изоляции сейчас находятся вратарь Мануэль Нойер, нападающий Кингсли Коман, полузащитник Корантен Толиссо, защитник Омар Ричардс и член тренерского штаба Дино Томпмёллер.
Отмечается, что они пропустят первую тренировку клуба в 2022 году, которая запланирована на 3 января.