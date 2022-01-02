Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" в Саудовской Аравии Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап ралли-рейда "Дакар-2022" в зачете грузовиков.

Грузовик под управлением Сотникова завершил этап, дистанция которого составила 333 километра, за 3 часа 53 минуты 14 секунд.

Вторым стал еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+38 секунд). Третье место занял чешский экипаж Алеша Лопрайса (Instaforex Loprais Praga; +9:15).

Еще два российских экипажа "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова и Андрея Каргинова финишировали на четвертом и пятом местах, соответственно.

Этап проходил в окрестностях города Хаиль.

Сотников - действующий победитель "Дакара" в зачете грузовиков.

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.