Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап ралли-рейда "Дакар-2022" в зачете грузовиков.
Грузовик под управлением Сотникова завершил этап, дистанция которого составила 333 километра, за 3 часа 53 минуты 14 секунд.
Вторым стал еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+38 секунд). Третье место занял чешский экипаж Алеша Лопрайса (Instaforex Loprais Praga; +9:15).
Еще два российских экипажа "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова и Андрея Каргинова финишировали на четвертом и пятом местах, соответственно.
Этап проходил в окрестностях города Хаиль.
Сотников - действующий победитель "Дакара" в зачете грузовиков.
Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.