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Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию он преодолел за 27 минут 0,8 секунды с одним неточным выстрелом.

Второе место занял представитель Франции Эмильен Жаклен, с двумя промахами уступивший россиянину 6,5 секунды.

В тройку лучших также попал норвежец Стурла Легрейд. У него один неточный выстрел и 15,1 секунды отставания от Логинова.

В первой десятке оказались еще два россиянина: отстрелявший без промахов Антон Бабиков показал шестое время (23 секунды отставания от победителя). Даниил Серохвостов с двумя промахами стал восьмым (+25,8).

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