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Лидировавший с большим отрывом биатлонист Логинов стал пятым в гонке преследования

Лидировавший с большим отрывом биатлонист Логинов стал пятым в гонке преследования
Александр Логинов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов финишировал пятым в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

СпортЛогинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в ОберхофеЧитать подробнее

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе (2 промаха, 36 минут, 48,3 секунд).

Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (1; +9,9). Третье место занял норвежец Тарьей Бе (3; +15,6).

Логинов, стартовавший под первым номером после победы в пятничной спринтерской гонке, допустил четыре промаха и отстал от победителя на 18,5 секунд. Россиянин лидировал большую часть гонки, однако трижды промахнулся на последнем огневом рубеже и упустил возможность бороться за победу. Его отрыв от ближайшего преследователя (таковым был и россиянин Антон Бабиков) составлял почти минуту.

Бабиков занял десятое место (4; +1:19), другие его соотечественники достигли таких результатов: Даниил Серохвостов - 11-й (5; +1:20), Максим Цветков - 12-й (1; +1:20), Саид Каримулла Халили - 20-й (1; +1:52), Александр Поварницын - 36-й (3; +3:20).

биатлон

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