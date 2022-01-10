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Двадцать хоккеистов "Салавата Юлаева" заразились коронавирусом

КХЛ решила отменить матч уфимской команды против "Авангарда"

Двадцать хоккеистов "Салавата Юлаева" заразились коронавирусом
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" из-за 26 положительных тестов на COVID-19 в клубе из столицы Башкортостана, сообщает пресс-служба КХЛ.

"В понедельник, 10 января, состоялось ежедневное оперативное совещание руководства Лиги по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона 2021/2022. По его итогам было принято решение об отмене матча "Авангард" - "Салават Юлаев", который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды)" - говорится в сообщении.

"О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отменённых матчей, Лига примет решение дополнительно", - отмечается там же.

КХЛ также сообщила, что будет практиковать отмену встреч с участием клубов, где есть угроза массового заражения коронавирусом.

"Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть", - говорится в сообщении.

Лига также анонсировала проведение во вторник совещания с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

По ходу нынешнего сезона лиге пришлось перенести несколько матчей чемпионата. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был досрочно завершен.

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2022 годаПандемия коронавируса
хоккей КХЛ коронавирус

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