Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ФК ЦСКА

Василий Березуцкий Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого к работе в качестве тренера армейской команды.

"Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в 2020 году вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб под руководством Виктора Гончаренко. В апреле 2021 года он покинул ЦСКА и присоединился к штабу Гончаренко уже в "Краснодаре", где они работали до начала января нынешнего года.

Будучи футболистами, с 2002 по 2018 годы братья Василий и Алексей Березуцкие выиграли с ЦСКА 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.