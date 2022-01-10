Джокович приступил к тренировкам в Австралии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович провел первую тренировку после освобождения из иммиграционного изолятора, сообщил на пресс-конференции его брат Джордже Джокович.

"Новак свободен. Несколько минут назад он тренировался на теннисном корте. Он приехал в Австралию, чтобы попытаться выиграть еще один Australian Open", - приводит слова Джордже Джоковича "Би-би-си".

На вопрос, есть ли у семьи Джоковичей обращение для Австралии, Джордже ответил, что у них нет "ничего, кроме любви" к стране.

"Мы любим Австралию, Новак любит Австралию, он выигрывал здесь столько раз, что мы продолжим возвращаться", - добавил он.

В понедельник Федеральный окружной суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Новака Джоковича на решение аннулировать его австралийскую визу.

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которого освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

Вскоре австралийскими властями было принято решение аннулировать визу сербу, о чем проинформировала Пограничная служба Австралии (ABF).

"ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована", - говорилось в сообщении.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.