Нападающий "Крыльев Советов" Сергеев перешел в "Зенит"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" достиг соглашения с самарскими "Крыльями Советов" о переходе в стан действующих чемпионов России нападающего Ивана Сергеева.

"Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

26-летний Сергеев является воспитанником череповецкого футбола. С августа 2020 года он играл за "Крылья Советов", в первом же сезоне забил 40 голов в 39 матчах в рамках первенства ФНЛ. Играм за "Крылья Советов" предшествовали выступления в московском "Строгино", ФК "Рига", ФК "Тамбов", столичном "Торпедо".

В ноябре 2021 года Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи отборочной кампании ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.