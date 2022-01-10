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Павел Буре поддержал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА

"Он давно созрел для этой работы. Он – настоящий фанат хоккея. Работает сутками напролет, я иногда не понимаю, когда он спит", - сказал Буре.

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Роман Ротенберг давно созрел для работы в качестве главного тренера, заявил чемпион мира, консул Совета Международной федерации хоккея Павел Буре, комментируя назначение менеджера на должность наставника СКА.

"Хотел бы поздравить Романа с назначением главным тренером и поддержать его в этом. Многие восприняли эту новость, как некое спонтанное решение, но это далеко не так", - сказал Буре, высказывания которого предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации хоккея России.

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"Я много лет общаюсь с Романом, он давно созрел для этой работы. Он – настоящий фанат хоккея. Работает сутками напролет, я иногда не понимаю, когда он спит. Каждый день пытается узнавать что-то новое, постоянно учится", - подчеркивает экс-хоккеист сборной России.

"В профессиональном хоккее он много лет, у него уже огромный, и, главное, победный опыт работы менеджером – за спиной золото Олимпиады, два Кубка Гагарина, россыпь других медалей. И при этом ему все интересно. Он знает работу тренеров изнутри, знает, как развивать игроков, какие качества нужны хоккеистам и тренерам для победного результата", - отметил Буре.

О назначении 40-летнего Ротенберга, который является вице-президентом СКА и первым вице-президентом ФХР, главным тренером петербургской команды было объявлено 4 января. В тот же день СКА в гостях выиграл у китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:1, 7 января дома выиграл у "Торпедо" - 3:0.

хоккей Роман Ротенберг Павел Буре ХК СКА КХЛ

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