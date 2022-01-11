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КХЛ продолжит чемпионат, несмотря на рекордные показатели по COVID

КХЛ продолжит чемпионат, несмотря на рекордные показатели по COVID
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига фиксирует рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом среди игроков, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Сегодня мы обсудили с клубами КХЛ и Федерацией хоккея России сложную ситуацию в лиге по ковиду. У нас большой прирост, многие клубы сидят на карантине, и эта тенденция продолжается, сказал Морозов в ходе онлайн-брифинга во вторник. Пресс-служба КХЛ после этого уточнила, что за последнюю неделю прирост заболевших составил 126 человек, в январе отменили 14 матчей.

Глава КХЛ сообщил, что клубы лиги намерены доиграть текущий сезон.

"Все склоняются к тому, что надо делать усилия для того, чтобы доиграть чемпионат. Ни один клуб не высказался за то, что надо остановить чемпионат, как это было в 2020 году", - добавил он.

Морозов отметил, что было принято решение о том, что клубы, где все благополучно и нет заболевших, будут играть с клубами, где аналогичная ситуация.

"Будем делать все возможное, чтобы завершить чемпионат", - подчеркнул глава КХЛ.

В понедельник Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением, согласно которому регулярный чемпионат, несмотря на вспышки заболевания коронавирусом в клубах, приостановлен не будет. При этом будут отменены матчи с участием клубов, где есть угроза массового заражения.

хоккей КХЛ коронавирус

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