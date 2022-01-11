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Десять хоккеистов "Спартака" заразились коронавирусом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" сообщил о выявлении 10-ти положительных тестов на коронавирус среди игроков команды.

Кроме этого, в тренерском штабе заразились три человека, сообщает пресс-служба "красно-белых".

"По возвращении из Владивостока 11 января ХК "Спартак" провёл очередное тестирование команды. По результатам тестирования, у десяти хоккеистов и трёх представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат. Об изменениях в графике игр команды будет сообщено дополнительно", - отмечается в заявлении.

9 января во Владивостоке "Спартак" проиграл со счетом 3:4 местному "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следующий поединок у "Спартака" запланирован на 13 января против столичного "Динамо".

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