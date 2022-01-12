КХЛ отменила матч "Динамо" - "Спартак" из-за COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком" решено отменить, сообщает пресс-служба КХЛ.

"По состоянию на 11 января у десяти хоккеистов и трёх представителей "Спартака" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч "Динамо" Москва - "Спартак", запланированный на 13 января", - говорится в сообщении.

"Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно", - отмечается там же.