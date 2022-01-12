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Смолов перешел в "Динамо"

Смолов перешел в "Динамо"
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе нападающего Федора Смолова в столичное "Динамо".

"Нападающий Фёдор Смолов перешёл из "Локомотива" в "Динамо" Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

За "Локомотив" Смолов выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов. В составе команды он дважды выигрывал Кубок страны. Помимо этого, он стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

31-летний нападающий имеет опыт выступлений в составе "Динамо", цвета которого он защищал с 2007 по 2015 год.

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