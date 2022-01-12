Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на десятом этапе "Дакара"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский экипаж Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-Мастер" показал лучшее время на десятом этапе ралли-рейда "Дакар-2022" в зачете грузовиков.

Сотников проехал спецучасток длиной 375 километров за 3 часа 14 минут 15 секунд.

Вторым стал еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+1 минута 27 секунд). На третьей строчке финишировал экипаж Андрея Каргинова, также представляющий "КАМАЗ-Мастер" (+1:49).

Антон Шибалов из "КАМАЗ-Мастер" показал пятое время (+3:09).

Пятый этап проходил между городами Вади-аль-Давасир и Биша.

Сотников, являющийся действующим чемпионом "Дакара", лидирует в общем зачете со временем 35 часов 58 минут 8 секунд. Николаев - второй (+10:18), Шибалов - третий (+44:27), Каргинов - четвертый (+1:49:19).

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.