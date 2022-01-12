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Матчи КХЛ с 15 по 21 января перенесены из-за коронавируса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В период с 15 по 21 января матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проводиться не будут, говорится в заявлении КХЛ.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно", - говорится в распространенном пресс-службой КХЛ тексте заявления.

"По состоянию на утро 12 января, число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста. Прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов)", - говорится в сообщении.

10 января КХЛ выступила с заявлением, согласно которому регулярный чемпионат, несмотря на вспышки заболевания коронавирусом в клубах, приостановлен не будет. При этом будут отменены матчи с участием клубов, где есть угроза массового заражения.

хоккей КХЛ коронавирус

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