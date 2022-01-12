ФК "Локомотив" подписал контракт с чешским нападающим Кухтой

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании контракта с чешским нападающим Яном Кухтой.

Как сообщает в среду пресс-служба "железнодорожников", срок соглашения с 25-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года.

"В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде. Игрок будет выступать за наш клуб под номером 9", - говорится в сообщении.

Кухта является воспитанником пражских академий "Спарты" и "Славии". В основном составе "Славии" форвард дебютировал 8 ноября 2015 года. Позднее он выступал за "Богемианс 1905", "Виктория Жижков", "Словацко", "Теплице", "Слован" и "Славия". Всего на высшем уровне футболист провёл 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач.

Кухта также является игроком национальной сборной Чехии, за которую дебютировал 8 октября 2021 года во встрече против "Уэльса", и уже провел за нее четыре матча.

Ранее в среду сообщалось, что "Локомотив" покинул нападающий Федор Смолов, который продолжит карьеру в московском "Динамо".

Кроме этого, "Локомотив" расстался с бразильским защитником Серкейры Мурило, который продолжит карьеру на родине в "Палмейрасе". За "железнодорожников" Мурило выступал с июня 2019 года, сыграл 75 матчей и забил 5 голов. В составе "Локомотива" защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка.