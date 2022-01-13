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Ещенко завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Ещенко завершил выступления в профессиональном спорте, сообщает пресс-служа ФК.

Отмечается, что 37-летний Ещенко вошел в тренерский штаб команды.

"Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе!" - говорится в сообщении.

Ещенко выступал за "Спартак" с 2016 года, стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также выиграл Суперкубок страны.

Игровую карьеру Ещенко начал в иркутской "Звезде", играл также за подмосковные "Химки", московские "Динамо" и "Локомотив", нижегородскую "Волгу", махачкалинский "Анжи", краснодарскую "Кубань", украинские "Динамо", "Днепр" и "Арсенал".

футбол ФК Спартак

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