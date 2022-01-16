Поиск

Гандболистки ЦСКА проиграли норвежскому "Вайперс" в Лиге чемпионов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичный гандбольный клуб ЦСКА уступил норвежскому "Вайперс" в домашнем матче 10-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Встреча завершилась со счетом 32:28 в пользу гостей. Россиянки потерпели четвертое поражение и в группе В занимают пятое место с 10 очками. "Вайперс" идет на второй строчке с 14 баллами.

"Вайперс Кристиансанд" - действующий победитель турнира.

Для женского гандбольного клуба ЦСКА, образованного в 2019 году, это уже второе участие в ЛЧ. В сезоне-2020/2021 ЦСКА дошел до полуфинала, где 29 мая проиграл "Вайперсу". Затем 30 мая россиянки уступили венгерскому "Дьеру" в матче за третье место.

Кроме ЦСКА, в Лиге чемпионов выступает "Ростов-Дон", который в группе А находится на второй строчке с 14 очками. Девушки из Ростова-на-Дону уже обеспечили себе выход в плей-офф. Если ЦСКА получил путевку в ЛЧ автоматически как чемпион России, то "Ростов-Дон" выступает благодаря специальному приглашению wild card.

Согласно формату соревнования, на групповом этапе участвуют 16 команд, поделенных на две группы. По две лучшие команды напрямую попадают в четвертьфинал. Команды, занявшие по итогам места с третьего по шестое, сыграют в 1/8 финала.

гандбол ЦСКА

Новости

Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

АТР призвала уважать решение австралийских властей аннулировать визу Джоковича

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации

Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию

Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию

Валиева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код