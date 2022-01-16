Гандболистки ЦСКА проиграли норвежскому "Вайперс" в Лиге чемпионов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичный гандбольный клуб ЦСКА уступил норвежскому "Вайперс" в домашнем матче 10-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Встреча завершилась со счетом 32:28 в пользу гостей. Россиянки потерпели четвертое поражение и в группе В занимают пятое место с 10 очками. "Вайперс" идет на второй строчке с 14 баллами.

"Вайперс Кристиансанд" - действующий победитель турнира.

Для женского гандбольного клуба ЦСКА, образованного в 2019 году, это уже второе участие в ЛЧ. В сезоне-2020/2021 ЦСКА дошел до полуфинала, где 29 мая проиграл "Вайперсу". Затем 30 мая россиянки уступили венгерскому "Дьеру" в матче за третье место.

Кроме ЦСКА, в Лиге чемпионов выступает "Ростов-Дон", который в группе А находится на второй строчке с 14 очками. Девушки из Ростова-на-Дону уже обеспечили себе выход в плей-офф. Если ЦСКА получил путевку в ЛЧ автоматически как чемпион России, то "Ростов-Дон" выступает благодаря специальному приглашению wild card.

Согласно формату соревнования, на групповом этапе участвуют 16 команд, поделенных на две группы. По две лучшие команды напрямую попадают в четвертьфинал. Команды, занявшие по итогам места с третьего по шестое, сыграют в 1/8 финала.