Защитник "Вашингтона" Орлов вернулся на лед после снятия с ковид-протокола

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов вышел из-под действия ковид-протокола и примет участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера", который начнется в 22:00 по московскому времени, сообщает журналистка спортивной редакции Washington Post Саманта Пелл в своем твиттере.

Орлов вышел на предматчевую разминку, отметила она.

Хоккеист попал под действие ковид-протокола 10 января и был вынужден пропустить игру против "Бостона", которая завершилась поражением "Вашингтона" со счетом 7:3.

В этом сезоне россиянин набрал 17 очков (4+13) в 36 встречах за "Вашингтон".

Последняя игра "Вашингтона" состоялась 16 января в Нью-Йорке. Тогда столичный клуб одержал гостевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Первую шайбу оформил на 5-й минуте нападающий "Вашингтона" Том Уилсон, вторую на последней минуте матча отправил в пустые ворота Александр Овечкин. Их одноклубник россиянин Евгений Кузнецов выступил ассистентом второго гола