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Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Дениса Кудлу в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянина, ее продолжительность составила 2 часа 32 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 30-е место, Кудла располагается на 105-й строчке.

Во втором круге Australian Open Хачанов сыграет с представителем Франции Бенджамином Бонзи.

Australian Open в 2022 году проходит с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Однако на этот раз участие в турнире он не примет, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.

теннис Australian Open

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