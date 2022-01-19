Карацев пробился в третий круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев выиграл у американца Маккензи Макдональда в матче второго круга теннисного турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Результат противостояния – 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста. Продолжительность игры составила 2 часа 33 минуты.

Карацев в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 15-е место, Макдональд – 55-е.

Ранее вторую стадию Australian Open успешно преодолели Карен Хачанов в мужском одиночном разряде и Вероника Кудерметова – в женском.

В четверг за путевки в третий раунд поборются еще три представителя российского тенниса. Вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (115), Андрей Рублев (6) - с литовцем Ричардасом Беранкисом (93). Дарья Касаткина (23) сыграет против 72-й ракетки мира Магды Линетт из Польши, а Анастасия Павлюченкова – против австралийки Саманты Стосур (487).