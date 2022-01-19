Поиск

Карацев пробился в третий круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев выиграл у американца Маккензи Макдональда в матче второго круга теннисного турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Результат противостояния – 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста. Продолжительность игры составила 2 часа 33 минуты.

Карацев в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 15-е место, Макдональд – 55-е.

Ранее вторую стадию Australian Open успешно преодолели Карен Хачанов в мужском одиночном разряде и Вероника Кудерметова – в женском.

В четверг за путевки в третий раунд поборются еще три представителя российского тенниса. Вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (115), Андрей Рублев (6) - с литовцем Ричардасом Беранкисом (93). Дарья Касаткина (23) сыграет против 72-й ракетки мира Магды Линетт из Польши, а Анастасия Павлюченкова – против австралийки Саманты Стосур (487).

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Футболист сборной Парагвая Медина перешел в ЦСКА

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код