Россиянка Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу Румынии Елену Габриэлу Русе в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат поединка – 6:2, 7:5 в пользу россиянки, его продолжительность составила 1 час 24 минуты.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 32-е место, Русе – 72-е.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между 108-й ракеткой мира китаянкой Синвэнь Жен и гречанкой Марией Саккари (№8 рейтинга WTA).

В женском одиночном разряде турнирный путь на Australian Open продолжают еще две российские теннисистки. В четверг Дарья Касаткина (23) сыграет против 72-й ракетки мира Магды Линетт из Польши, а Анастасия Павлюченкова – против австралийки Саманты Стосур (487). Это будут матчи второго круга.