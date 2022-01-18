Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Обзор стартового раунда соревнования Большого шлема

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Австралии определились участники второго круга турнира Большого шлема Australian Open в мужском и женском одиночных разрядах.

Еще до старта основной сетки турнира было известно, что среди них не окажется серба Новака Джоковича: действующего и девятикратного победителя соревнования депортировали из Австралии за нарушение правил въезда в страну в условиях пандемии.

В первом круге лидер мирового рейтинга должен был встретиться со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем. В связи с отводом Джоковича 78-й ракетке мира заменили соперника, им стал занимающий 146-е место в мировом рейтинге итальянец Сальваторе Карузо. Он попал в основную сетку в качестве так называемого "лаки-лузера" - теннисиста с наивысшим рейтингом среди тех, кто не смог пройти заключительный этап квалификации.

Кецманович победил Карузо в трех сетах и вышел во второй круг. Серб пока повторил наивысшее достижение на турнирах Большого шлема.

Еще один "лаки-лузер" не воспользовался своим шансом – россиянин Роман Сафиуллин (149-е место в рейтинге), заменивший травмированного восьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда. Сафиуллин в первом круге во вторник уступил словаку Алексу Молчану (74).

Сафиуллин оказался единственным россиянином, который проиграл в первом круге, остальные четыре представителя РФ стартовый барьер преодолели благополучно: это Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (6), Аслан Карацев (15) и Карен Хачанов (30). Тяжелее всего пришлось Карацеву: его поединок с испанцем Хауме Мульяром растянулся на пять сетов и в общей сложности составил почти пять часов. Конкретнее – 4 часа 55 минут.

В прошлом году Карацев стал открытием турнира: тогда он дебютировал в основной сетке, но смог дойти до полуфинала. Остановить его удалось только Джоковичу. Незадолго до старта Australian Open-2022 Карацев выиграл турнир в австралийском Сиднее.

В женском разряде ряды россиянок значительно поредели. Из турнира выбыли Екатерина Александрова (45), Анастасия Потапова (68), Варвара Грачева (78), Вера Звонарева (91). Во второй круг пробились Анастасия Павлюченкова (11), Дарья Касаткина (23), Вероника Кудерметова (32).

Оглушительных сенсаций в первом круге не случилось. Из четырех финалистов прошлогоднего турнира среди мужчин и женщин двое на Australian Open отсутствуют - Джокович (выиграл финал в прошлом году) и американка Дженнифер Брэди (проиграла финал в прошлом году). Остальные двое свои матчи сейчас выиграли - это Медведев (год назад проиграл Джоковичу в финале) и победительница Australian Open японка Наоми Осака.

Соперники россиян во втором круге

Состав пар с участием российских теннисистов на следующей стадии Australian Open выглядит следующим образом:

Аслан Карацев – Маккензи Макдональд (США, 55) 19 января

Карен Хачанов – Бенжамен Бонзи (Франция, 63) 19 января

Андрей Рублев – Ричардас Беранкис (Литва, 93) 20 января

Даниил Медведев – Ник Кирьос (Австралия, 115) 20 января

Вероника Кудерметова – Елена Габриэла Русе (Румыния, 72) 19 января

Дарья Касаткина – Магда Линетт (Польша, 72) 20 января

Анастасия Павлюченкова – Саманта Стосур (Австралия, 487) 20 января