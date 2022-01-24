ФК "Спартак" решил создать женскую команду

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" анонсировал образование в рамках своей структуры женской команды.

"Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи — созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в Академию", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака". В нем также отмечается, что клуб "полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол".

В Женской футбольной лиге, состоящей из 10 команд, выступают в том числе команды, чьи мужские клубы представлены в Российской премьер-лиге – "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Ростов", "Краснодар", "Рубин".