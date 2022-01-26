Поиск

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

Победу у него едва не вырвал канадец Оже-Альяссим

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open-2022 в Мельбурне.

Результат встречи – 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

Медведев проиграл первые два сета, но победил в следующих двух. При этом четвертая партия едва не оказалась последней: у Оже-Альяссима был матчбол, но тот был отыгран россиянином. Эту партию Медведев довел до победы, а решающем, пятом сете, успех сопутствовал ему же.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, Оже-Альяссим – девятое.

В полуфинале российский теннисист сыграет с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Другую полуфинальную пару составили пятая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и седьмая – итальянец Маттео Берреттини.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.

Australian Open 2022

13
Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим Ботич ван де Зандшульп из НидерландовИспанец Рафаэль НадальГреческая спортсменка Мария Саккари Сербский теннисист Новак Джокович, оспоривший решение о депортации из АвстралииЧешская теннисистка Барбора Крейчикова перед игройБолельщик на Открытом чемпионате Австралии по теннисуСилуэт теннисиста Карлоса АлькарасаРафаэль Надаль во время третьего дня Открытого чемпионата АвстралииПольская теннисистка Ига Швентек Зритель наблюдает за матчемМатч немецкой теннисистки Анжелики Кербер против эстонки Кайи Канепи на старте Australian OpenРоссиянин Даниил Медведев
Канадский теннисист Феликс Оже-Альясим
теннис Australian Open

Новости

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Капризов набрал 100 очков в НХЛ

Капризов набрал 100 очков в НХЛ
Пандемия коронавируса

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете в Антхольце

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете в Антхольце
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код