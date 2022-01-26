Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

Победу у него едва не вырвал канадец Оже-Альяссим

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open-2022 в Мельбурне.

Результат встречи – 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

Медведев проиграл первые два сета, но победил в следующих двух. При этом четвертая партия едва не оказалась последней: у Оже-Альяссима был матчбол, но тот был отыгран россиянином. Эту партию Медведев довел до победы, а решающем, пятом сете, успех сопутствовал ему же.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, Оже-Альяссим – девятое.

В полуфинале российский теннисист сыграет с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Другую полуфинальную пару составили пятая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и седьмая – итальянец Маттео Берреттини.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.