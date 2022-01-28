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Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

В решающем матче россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал вторым финалистом турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

В 1/2 финала соревнования Медведев победил представителя Греции Стефаноса Циципаса. Результат встречи – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место Циципас располагается на четвертой строчке.

Таким образом, россиянин как минимум повторил свой успех на Australian Open годичной давности. В 2021 году он добрался до финала, где потерпел поражение от серба Новака Джоковича. В том же году Медведев выиграл US Open.

В финале Australian Open-2022 Медведев сыграет с пятой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Решающий матч пройдет в воскресенье.

Ранее Медведев и Надаль встречались четыре раза. В трех матчах, прошедших в 2019 году, победил испанец. В противостоянии, датированном 2020 годом, сильнее оказался Медведев.

Australian Open 2022

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