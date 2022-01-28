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Российский биатлонист Поршнев завоевал серебро чемпионата Европы в спринте

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Поршнев стал серебряным призером спринтерской гонки, прошедшей в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы.

Он не допустил ни одного промаха и отстал от победителя, норвежца Эрленда Бьонтегора на 20,6 секунды. Бьонтегор также поразил все мишени, преодолев дистанцию за 26 минут 39,4 секунды.

Бронзовым призером гонки стал немец Лукас Фратцшер, который допустил один неточный выстрел и уступил победителю 22,9 секунды.

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