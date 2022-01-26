Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Евгения Буртасова Фото: Lennart Preiss/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который проходит Германии.

Буртасова ни разу не промахнулась и завершила дистанцию в 15 километров за 44 минуты 22,9 секунды.

Второй финишировала представительница Молдавии Алина Стремоус (1 промах; +12,1 секунда).

Третье место заняла еще одна россиянка - Наталья Гербулова (0; +16,4).

Кроме того, Виктория Сливко стала четвертой (1; +21,7), Анастасия Егорова - десятой (1; +1:32) Лариса Куклина - 12-й (2; +1:47), Анастасия Шевченко - 22-й (2; +2:44),

Ранее в среду Антон Бабиков стал серебряным призером мужской индивидуальной гонки. Бабиков не допустил ни одного промаха и отстал от победителя гонки - норвежца Сверре Аспенеса - на 11,6 секунд.

Чемпионат Европы по биатлону проходит в немецком Арбере с 26 по 30 января.