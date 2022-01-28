Биатлонисткам Казакевич и Васнецовой разрешили въезд в Китай

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, спортсменки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова вылетят в Пекин вечерним рейсом в пятницу, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Им предоставлены все необходимые разрешения для въезда в Китай", - отмечается в сообщении.

Первоначально предполагалось, что все трое вылетят в столицу зимних Олимпийских игр-2022 одним рейсом со всей командой 26 января, но их вылет пришлось отложить, поскольку олимпийская электронная система контроля при регистрации в аэропорту не выдала им нужный QR-код.

Со схожей проблемой в тот же день столкнулся массажист сборной России по биатлону Роман Никитин, её удалось решить ещё в четверг. В настоящее время Никитин уже находится в Пекине.