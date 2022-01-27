Оставшихся без QR-кодов российских биатлонисток отправят на ОИ не позднее пятницы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Члены сборной России по биатлону, не сумевшие вылететь в Пекин на Олимпиаду из-за технических проблем с получением QR-кодов, отправятся на игры не позднее 28 января.

"Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня", - говорится в заявлении Минспорта, текст которого распространила пресс-служба ведомства.

Ранее в четверг сообщалось, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин.

Минспорта отмечает, что они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета "зеленый QR-код", разрешающий въезд в Пекин.

В пресс-службе Союза биатлонистов России в четверг объяснили неполучение QR-кодов технической проблемой при подаче документов на специальный интернет-портал.

В Минспорта подчеркнули, что накануне "спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск".

"Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр, спортсменки и члены команды вылетят в Пекин", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что руководитель сервис-группы союза Александр Печерский накануне сдал положительный тест на коронавирус. В ближайшее время вместо него в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.