Оставшихся без QR-кодов российских биатлонисток отправят на ОИ не позднее пятницы
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Члены сборной России по биатлону, не сумевшие вылететь в Пекин на Олимпиаду из-за технических проблем с получением QR-кодов, отправятся на игры не позднее 28 января.
"Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня", - говорится в заявлении Минспорта, текст которого распространила пресс-служба ведомства.
Ранее в четверг сообщалось, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин.
Минспорта отмечает, что они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета "зеленый QR-код", разрешающий въезд в Пекин.
В пресс-службе Союза биатлонистов России в четверг объяснили неполучение QR-кодов технической проблемой при подаче документов на специальный интернет-портал.
В Минспорта подчеркнули, что накануне "спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск".
"Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр, спортсменки и члены команды вылетят в Пекин", - говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что руководитель сервис-группы союза Александр Печерский накануне сдал положительный тест на коронавирус. В ближайшее время вместо него в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.