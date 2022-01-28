ЦСКА обыграл УНИКС в матче Евролиги

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил московскому ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного сезона Евролиги.

Игра, прошедшая в столице Татарстана в пятницу, завершилась со счетом 75:86 (20:16, 12:21, 25:27, 18:22). Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 27 очков. У хозяев лучшими были американский защитник Лоренцо Браун (21) и хорватский форвард Марио Хезонья (21).

Обе команды до этой встречи потерпели поражения. УНИКС на выезде проиграл лидеру чемпионата мадридскому "Реалу", а ЦСКА у себя уступил "Олимпии" из Милана.

В турнирной таблице ЦСКА обошел УНИКС, заняв пятое место (13 побед, 8 поражений). Казанцы опустились на седьмую строчку (12 побед, 9 поражений).