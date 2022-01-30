Сборная России выиграла сингл-микст на чемпионате Европы по биатлону

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова стали победителями в смешанной одиночной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в немецком Арбере.

Российская команда использовала семь дополнительных патронов, зашла на один штрафной круг и финишировала с результатом 39 минут 10,5 секунды.

Второе место заняла сборная Франции (Эмильен Клод и Лу Жанмоно), которая зашла на четыре штрафных круга и использовала 10 дополнительных патронов. Отставание французов от сборной России составило 1 минуту 1,4 секунды.

Третьими финишировали спортсмены из Германии (Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд), они отстали от россиян на 1 минуту 34,1 секунды, использовав 14 доппатронов и пройдя три штрафных круга.