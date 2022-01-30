Биатлонистка сборной России сдала два положительных теста на COVID-19

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Биатлонистка Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, Союз биатлонистов России обратился в оргкомитет Олимпиады в Пекине с просьбой о замене.

"СБР и ОКР (Олимпийский комитет России - ИФ) в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону. Причина замены - два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель", - говорится в опубликованном на сайте организации заявлении Союза биатлонистов России.

В воскресенье Буртасова и Антон Бабиков стали победителями в смешанной одиночной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в немецком Арбере.

Между тем, ранее Васнецова столкнулась с трудностями при вылете в Пекин: из-за технических проблем ей, а также другой биатлонистке, Ирине Казакевич, не удалось получить QR-код. Однако вскоре проблема была решена и 28 января спортсменки отправились в Пекин.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.