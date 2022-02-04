Россия победила Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу со счетом 3:2 нанесла поражение команде Украины в 1/2 финала чемпионата Европы.
Игра прошла в пятницу.
Победу россиянам принесли голы Антона Соколова (2 мин), Андрея Афанасьева (15) и Артема Ниязова (31). За Украину мячи забили Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35).
В финале Россия сыграет с победителем поединка Португалия-Испания, который начнется в 22:00 мск. Решающая встреча за золото запланирована на 6 февраля.